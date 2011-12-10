Онук російського режисера засуджений до страти в США

Суд присяжних в американському штаті Коннектикут засудив до смертної кари онука російського режисера Федора Коміссаржевського Джошуа за співучасть у вбивстві трьох людей у 2007 році, передає Associaied Press



За даними слідства, Коміссаржевський і його спільник Стівен Хейєс вдерлися до будинку в місті Чешир, де мешкав ендокринолог Вільям Петіт зі своєю дружиною і двома дочками - 11-річної Мікаелою і 17-річної Хейлі. Зловмисники побили Петіта, а його дружину відправили в банк по гроші, поки інші члени сім'ї залишалися у них в заручниках.



Коли жінка повернулася з грошима, Хейєс згвалтував і задушив її. Коміссаржевський звинувачується в тому, що згвалтував 11-річну Мікаелу.



Перш ніж піти, молоді люди прив'язали сестер до ліжок, облили їх бензином і підпалили будинок. Смерть дівчат настала від отруєння продуктами горіння. Петіту вдалося звільнитися і врятуватися.



Хейєс торік був засуджений до смерті, проте вирок ще не виконаний.



Джошуа Коміссаржевський - прийомний син Бенедикта Коміссаржевського, батьком якого був емігрант з Росії - театральний режисер Федір Коміссаржевський, брат видатної актриси Віри Комісаржевської, повідомляє РІА "Новости".