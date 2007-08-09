ТПУ заявляє про масові грубі порушення при держзакупівлях твердого палива

Тендерна палата України заявляє про масові грубі порушення й зловживання при закупівлях твердого палива за державні кошти. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що ТПУ провела дослідження 137 тендерних процедур держзакупівель твердого палива (вугілля, торфобрикетів і дров), що здійснювалися в період 2005 р. - першого півріччя 2007 р. на загальну суму понад 70 млн. грн. (у першому півріччі 2007 року - на 37,4 млн. грн.)

В результаті перевірки ТПУ констатувала, що при кожній процедурі закупівлі допускалися порушення тендерних процедур.

Зокрема, зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ, у більшості випадків процедури закупівель оформлялися формально з «проштовхуванням у переможці» посередницьких фірм, що, як наслідок, вело до збільшення закупівельних цін на тверде паливо на 10-15%.

Крім того, повідомив віце-президент ТПУ, поширеним порушенням проведення держзакупівель у зазначеному сегменті є умисне маніпулювання маркою та якістю закупленого вугілля, і як наслідок, його вартістю.

«При оплаті за одну марку вугілля насправді одержували абсолютно іншу або з гіршими якісними показниками, що звісно дешевша, але в котельній горітиме, і ніхто не здогадається, куди подінеться різниця в оплаті», - сказав М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ.

Він додав, що за результатами досліджень ТПУ передала правоохоронним органам 41 висновок для відповідного реагування. При цьому за висновками ТПУ вже порушено 6 кримінальних справ, а по 20 тендерним процедурам залучені інші контролюючі органи для детального вивчення ситуації.