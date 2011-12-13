Чоловік підпалив 8 вхідних дверей: усі в шоці, а я стою і сміюся
15:59, 13 грудня 2011Суспільство
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Досміявся до 5 з половиною років
Київський районний суд Полтави засудив до п`яти з половиною років чоловіка, який підпалював вхідні двері квартир.
Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю УМВС України у Полтавській області, минулого року за одну ніч він скоїв вісім підпалів вхідних дверей.
«Для чого я це все робив? Мені подобається, як воно горить, - пояснив свої дії осуджений. - Люди бігають, пожежники приїжджають, всі у шоці, очі аж вилазять. Ну, а мені все це по приколу: дивитися, як вони бігають, намагаються руками загасити, а воно ще більше горить. А я стою внизу і сміюся».
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