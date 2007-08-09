Демографічну ситуацію вдалося пригальмувати ”спільними зусиллями”

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ констатує, що демографічна ситуація в Україні залишається негативною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністра сказав сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, незважаючи на певне поліпшення, демографічна ситуація в Україні залишається “важкою і негативною”. На сьогодні, як повідомив міністр, кількість населення України становить трохи більше 46 мільйонів і тенденція до його скорочення зберігається.

Проте, додав В.КОРЖ, спільними зусиллями її вдається пригальмувати. За його даними, в першому півріччі 2007 року динаміка зменшення кількості населення уповільнилась, а в двох-трьох регіонах її вдалося повністю зупинити.

Також він наголосив, що для остаточного подолання тенденції скорочення населення потрібні величезні зусилля з боку держави, уряду.