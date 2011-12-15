Уряд пропонує створити рівні умови для участі у державних закупівлях як держпідприємств, так і підприємств інших форм власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

За словами чиновника, у січні 2012 року парламент розгляне відповідні зміни в законодавство, що регулює державні закупівлі.

«Там у першу чергу враховані моменти, які стосуються роботи державних монополій і підприємств державної форми власності. Наприклад, якщо держпідприємство робить закупівлі за власні оборотні кошти - це один режим, якщо за кошти Державного бюджету - інший режим. Таким чином, ми поставимо в рівні, конкурентні умови як підприємства державної форми власності, так і підприємства інших форм власності », - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також позитивно оцінив те, що сьогодні не тільки Мінекономрозвитку, а й громадськість у режимі он-лайн має можливість контролювати, які відомства і що саме закуповують.

«Ви бачите, що сьогодні в Мінекономрозвитку «тендерної палати» вже не існує. Згідно з новим законом про держзакупівлі, інші міністерства мають власні повноваження щодо державних закупівель, а МЕРТ здійснює моніторинг цього процесу», - заявив перший віце-прем`єр-міністр.

«Ми миттєво реагуємо, якщо бачимо, що те чи інше відомство хоче переступити межі дозволеного. Якщо є спроби здійснити державну закупівлю предметів розкоші, Мінекономрозвитку тут же припиняє цю операцію і відповідні матеріали передає до Генеральної прокуратури», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що у цій роботі дуже допомагають ЗМІ, які пильно стежать за ходом державних закупівель.