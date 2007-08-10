Німецький зернотрейдер поставить в Україну 100 тис. тонн зерна

Hімецька зернотрейдерна компанія „Toepfer International” підписала угоду з найбільшими українськими хлібопекарними підприємствами про постачання зерна впродовж наступного року за стабільними ринковими цінами.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, сторони сподіваються, що меморандум про співпрацю допоможе стабілізувати ситуацію на ринку зерна та хліба в Україні.

Протягом наступного маркетингового року німецький зернотрейдер поставить українським хлібопекарним підприємствам до 100 тис. тонн продовольчого зерна за оптимальною ціною. Все збіжжя закуповуватиметься лише на внутрішньому ринку.

Це перша подібна угода міжнародного зернотрейдера з українськими компаніями, яка дозволить вітчизняним хлібопекарям безперебійно та ефективно працювати, не підвищуючи ціни на свою продукцію. Це важливо для України в умовах цьогорічної посухи та неврожаю, відзначив керівник українського представництва «Toepfer International» Бьорн ШТЕНДЕЛЬ. За його словами, «ми розробили взаємовигідну структуру співпраці, яка підтримуватиме хлібопекарський сектор та надасть можливість сільгоспвиробникам реалізувати свою продукцію. Підтримуючи їх, ми розраховуємо на розвиток їхніх господарств у наступні роки, щоб уряд більше не заявляв про продовольчу кризу через неврожай».

Представник німецької компанії переконаний, що скасування урядом квот на експорт зерна, якого домагаються міжнародні партнери, не позначиться на поставках українським хлібопекарним підприємствам.