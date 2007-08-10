У Криму пропонують екскурсії на бойовій техніці

Податківці проводять спецоперацію «Курорт». До кінця літа, вони перевірятимуть бізнес в усіх південних областях. Уже порушено майже півтори сотні кримінальних справ.

Особливо зацікавили податківців екскурсії на розвідувально-диверсійній машині в гори. За сто гривень їх пропонували відпочивальникам у Криму. Звідки бойова техніка потрапила на південний берег Криму, наразі, не відомо.

Валерій Корячкін, перший заступник голови ДПАУ, начальник податкової міліції: "Це секретна техніка. Звідки з`явилася – ми розбираємося. Вона ніде не числилася. І вона стоїть на озброєнні десь у військах, стояла. Як вона потрапила до Криму – це не відомо"

ICTV