В УНІАН розкажуть, як позбутися агресії і зняти втому

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться семінар “Кундаліні-йога – модний тренд чи духовний шлях?”.

Під час семінару тренер Центру духовного росту «Сат Нам», сертифікований інструктор кунділіні-йоги школи Йоги Бхаджана Марина КУЦЕНКО розповість про стародавню техніку кундаліні-йоги; захоплюючий шлях її популяризації на Заході та історію про те, як онук Самуїла Маршака привіз кундаліні-йогу до Росії, і як техніки цієї йоги використовують у боротьбі із залежностями (наркотичними та алкогольними), а також про сучасний стан кундаліні-йоги у світі та «моду» на неї у мегаполісах.

Також під час семінару буде представлено дихальні та медитативні техніки, які можна використовувати у повсякденному житті. М.КУЦЕНКО розповість, як трансформовувати гнів, агресію, образи за допомогою дихальних вправ.

Майстер допоможе опанувати дихальну техніку, яка допомагає позбутися нав’язливих думок, очиститися від токсинів та відчути, як вмикається канал внутрішньої нейтральності.

Також М.КУЦЕНКО розповість, як особливі положення рук та пальців (мудри) впливають на людей, та допоможе застосувати їх разом із медитативною технікою, що знімає втому, релаксує і одночасно заряджає енергією.

Докладніше про семінар можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/159.

Як повідомлялося, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю»,опублікованому на сайті УНІАН 17 березня.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.