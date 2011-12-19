У Колесникова займуться нелегальними перевізниками у Києві

Міжвідомчі робочі групи, до складу яких входять представники органів внутрішніх справ і податкових органів, при координації прокуратури Київської області активізують перевірки нелегальних перевізників Києва.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, таке рішення було ухвалене під час засідання в міністерстві під головуванням директора Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитра ПЄТУХОВА.

Податківці здійснюватимуть регулярні перевірки нелегальних автоперевізників, зокрема, у частині обігу готівки і здійснення діяльності за спрощеною системою оподаткування.

ДАІ і Головавтотрансінспекція перевірятимуть осіб, які здійснюють відправлення автобусів з місць стихійних стоянок у Києві і дотримання норм адміністративного кодексу і ліцензійного законодавства.

Також Мініфраструктури повідомляє, що комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності має намір ініціювати внесення змін до законодавства України, які передбачатимуть відшкодувальне вилучення транспортного засобу у автоперевізників-нелегалів.

За інформацією Мінінфраструктури, ряд столичних перевізників працює без відповідних дозвільних документів або здійснює відправлення зі стихійних зупинок, зокрема, з прилеглих зон автовокзалу «Київ» і автостанцій «Київпасервісу», поблизу станцій метро «Житомирська», «Святошин», «Нивки», «Чернігівська», «Лісова», «Харківська», «Либідська», «Палац культури «Україна», «Деміївська», «Васильківська».

Нелегальними і деякими офіційними перевізниками здійснюється близько тисячі відправлень автобусів щодня.