Київський БЮТ закликає киян прийти до ЦВК

Блок Юлії Тимошенко закликає киян прийти до Центральної виборчої комісії і відстояти право блоку на участь у виборах .

Про це йдеться у заяві фракції БЮТ у Київській міській раді, текст якої передано УНІАН.

Депутати фракції БЮТ у Київраді висловлюють глибоке обурення “антизаконними діями Центральної виборчої комісії України, яка, всупереч законодавству України, цинічно та відкрито намагається позбавити права брати участь у виборах до Верховної Ради України одну з найпотужніших політичних сил в Україні – Блок Юлії Тимошенко”.

За словами авторів заяви, БЮТ - єдина політична сила, яка протягом свого існування не змінювала своїх принципів, не обманювала виборців, завжди відстоювала їх інтереси і послідовно боролася за те, щоб влада в Україні була чесною та відкритою.

“Саме тому лідери політичних сил, які входили до так званої антикризової коаліції, відчуваючи, що вони з кожним днем втрачають підтримку українського народу, намагаються зірвати вибори будь-якою ціною”, йдеться в заяві.

Київські БЮТівці вважають, що “поведінка вірних прислужників Партії регіонів у ЦВК, які вдаються до абсурдної аргументації та впадають в істерику, є яскравим свідченням того, що лідерам Партії регіонів вибори не потрібні. Вони намагаються поглибити політичну кризу, яку самі і створили, посіяти хаос, позбавити народ України будь-якої можливості брати участь в управлінні державою”.

У зв’язку з цим Київський БЮТ звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайно вжити заходів та забезпечити належне виконання закону про вибори.

Також автори заяви звертають увагу членів Центральної виборчої комісії України, що “саме від вас залежить зміцнення демократії, закріплення свобод наших громадян”.

“Ми глибоко переконані, українці більше ніколи не будуть терпіти наруги, більше ніхто і ніколи не залякає наших громадян”, - наголошують представники БЮТ і закликають всіх киян прийти під ЦВК і відстоювати своє право вільно, відкрито і чесно обирати владу.