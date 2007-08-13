У Білій Церкві зіткнулися автобуси: є загиблий і поранені

У Білій Церкві вчора ввечері через зіткнення двох автобусів одна людина загинула й шестеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц", рухаючись по вул.Леваневського у напрямку автошляху Київ-Одеса, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом "ЛАЗ", в якому перебувало 12 пасажирів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автобуса від отриманих травм загинув на місці події, а обидва водії, троє пасажирів автобуса та пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до міської лікарні.