У Білій Церкві зіткнулися автобуси: є загиблий і поранені
11:26, 13 серпня 2007Суспільство
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Мерседес виїхав на зустрічну смугу
У Білій Церкві вчора ввечері через зіткнення двох автобусів одна людина загинула й шестеро отримали травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц", рухаючись по вул.Леваневського у напрямку автошляху Київ-Одеса, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом "ЛАЗ", в якому перебувало 12 пасажирів.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автобуса від отриманих травм загинув на місці події, а обидва водії, троє пасажирів автобуса та пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до міської лікарні.
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