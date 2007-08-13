Симоненко прикинув, скільки коштуватиме газ за перемоги ”помаранчевих”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що в разі перемоги на дострокових парламентських виборах “помаранчевої команди” вартість російського газу для України може становити до 300 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами П.СИМОНЕНКА, ті, хто сьогодні заявляє про перегляд домовленостей з Росією, практично складають загрозу для національних інтересів України.

«Якщо оранжева команда прийде до влади, і вона буде висувати вимоги спекулятивного характеру, а не виходячи з національних інтересів, це призведе до того, що Росія як самостійна держава, незалежна, визначатиме відносини з Україною виходячи з рівня світових цін. Це призведе до того, що Україна буде отримувати газ по 300 доларів за тисячу кубометрів», - заявив П.СИМОНЕНКО.

При цьому він додав, що подорожчання газу вдарить, насамперед, по хімічній та металургійній галузях і серйозно похитне енергетичну безпеку України.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 р. - 95 у.о за 1 тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 дол. за тис. куб. м.