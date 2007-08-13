В Україну ідуть грозові дощі, град, шквали

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с, місцями, крім південних та східних областей, сильні дощі. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході 17-22°; вдень 22-27°, у східних областях, Криму та Приазов`ї 28-33°.

15 серпня синоптики Українського Гідрометцентру також обіцяють мінливу хмарність. В північних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, у центральних областях місцями сильні дощі; на решті території окремі грозові дощі. Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині та східних областях місцями 20-22°; вдень 22-27°, у східних областях, Криму та Приазов’ї до 32°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 15 серпня 20-25°.

16 серпня короткочасні дощі з грозами пройдуть також у південних областях. Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині та східних областях місцями 20-22°; вдень 22-27°, у східних областях, Криму та Приазов’ї до 32°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°.

17 серпня короткочасний дощ з грозою очікується місцями лише у східній частині країни. На решті території переважно без опадів Температура вночі істотно не зміниться; вдень 24-30°, у південній, східній частині та на Закарпатті до 33°.

18 серпня дощі з грозами пройдуть в більшості західних областей. Температура вночі істотно не зміниться; вдень 24-30°, у південній та східній частині до 33°, на крайньому заході 21-23°.

19-21 серпня у південній, східній частині та Дніпропетровській області передбачається спекотна суха погода.

22-23 серпня очікуються окремі грозові дощі (крім східних областей та Криму) та суттєве зниження денної температури. На решті території часом дощі та грози; зниження температури, починаючи із західних та північних областей, на 3-6°.

У Києві та області 14 серпня очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, шквали 15-20 м/с ( в Києві та місцями по області). Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°; по області вночі 13-18°, вдень 22-27°.

15 серпня в окремих районах можливий град. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

16 серпня погода у Києві та області істотно не зміниться

17-18 серпня. Переважно без опадів. Температура вночі істотно не зміниться, вдень дещо підвищиться.