У Львівській області різко зростає захворюваність на кір.

Як передає «Фокус», за даними СЕС Львівської області, з 1 листопада по 22 грудня на кір в області захворіли 606 осіб, з них 307 дітей, з початку року – 729 осіб, з них 376 дітей.

З 1 грудня по 22 грудня на кір в області захворіли 507 людей, з них 246 дітей. З числа хворих 373 людини перебували в організованих колективах. На стаціонарному лікуванні станом на 23 грудня перебувала 171 людина, зокрема 97 дітей.

В області зареєстровано вже 20 спалахів в організованих колективах. Проводяться карантинні заходи.

Крім того, в столиці київська СЕС виявила 14 випадків підозри на захворювання на кір з початку 2011 року.

При цьому з 1 по 22 грудня було зареєстровано 11 випадків підозри на захворювання на кір. Станом на 22 грудня в стаціонарах інфекційних лікарень Києва перебували четверо людей з підозрою на захворювання на кір.

Однією з причин спалаху захворювання СЕС називає ввезення кору з Європи. У Львівській області в середині грудня було також зафіксовано летальний результат в результаті кору – перший випадок у регіоні за останні 5 років.