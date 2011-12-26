Зірвалося чергове засідання суду у справі Ландика

Звинувачений у побитті Марії КОРШУНОВОЇ депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДИК зірвав чергове засідання Ленінського райсуду Луганська, повідомляє «ОстроВ».

На сьогоднішньому засіданні не присутні постраждалі – М.КОРШУНОВА і Дарина ЗАЯЦЬ. Як пояснив їх адвокат Володимир РАКОВ, постраждалі «втомилися слухати образи на свою адресу». «Вони вже дали всі можливі свідчення у справі і написали заяву про слухання справи без їх участі», - повідомив він.

Крім того, захворів один з адвокатів Р.ЛАНДИКА Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ. «У нього – гіпертонічний криз, і відсутнім він буде близько тижня», - повідомила другий адвокат підсудного Наталія СУСЛІКОВА.

У зв'язку з цим суд поставив питання про подальше проведення засідання. Прокурор і адвокати погодилися продовжувати, проте Р.ЛАНДИК почав кричати: «Мене півроку тримають у підвалі. КОРШУНОВА спеціально йшла у «Баккару», щоб мене убити. Преса досі бреше про те, що сталося. Мене ніхто не слухає, суддя вдає, що глуха. Все, що відбувається, – це маразм».

Через поведінку підсудного суддя Олена ПОПОВА оголосила про перенесення засідання на 3 січня 2012 року.