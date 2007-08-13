Центрвиборчком знайшов питання, за яке голосував одностайно
21:38, 13 серпня 2007Суспільство
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Зареєстровані уповноважені від НУ-НС
Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу ОНІЩУКА, Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Володимира МОЙСИКА, Олену БРЕУС та Олега ДІДЕНКА уповноваженими особами блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 30 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні члени ЦВК ухвалили одноголосно.
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