Центрвиборчком знайшов питання, за яке голосував одностайно

21:38, 13 серпня 2007
Суспільство
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Зареєстровані уповноважені від НУ-НС

Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу ОНІЩУКА, Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Володимира МОЙСИКА, Олену БРЕУС та Олега ДІДЕНКА уповноваженими особами блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні члени ЦВК ухвалили одноголосно.

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