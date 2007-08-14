Секретаріат Президента критикує уряд за лобіювання «ТАСКО-експорт»

Постанова Кабінету Міністрів України щодо здійснення держпідприємством «ТАСКО-експорт» експорту та імпорту товарів військового призначення не відповідає основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку державної таємниці та порушення міжнародних зобов`язань України, що становить загрозу національній безпеці України.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, на цьому наголосив керівник Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України Михайло ЮРСА, коментуючи Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про зупинення дії цієї постанови Кабміну.

М.ЮРСА нагадує, що зазначеною постановою від 11 липня 2007 року № 895 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 1228» державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» (м. Київ) уповноважується на діяльність, прямо пов’язану із забезпеченням національної безпеки і оборони держави, а саме: здійснення у повному обсязі експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

М.ЮРСА висловив занепокоєність, що рішення у галузі, яка має безпосереднє відношення до сфери національної безпеки, на порушення Конституції та законів України прийнято в обхід Ради національної безпеки і оборони України, без урахування думки інших дорадчих та консультативних органів, які створені для напрацювання єдиних дій державних органів з реалізації державної політики у цій чутливій галузі.

До того ж, це рішення прийнято, незважаючи на те, що на найближчий час заплановано розгляд питання щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва на засіданні РНБО.

«Лобіює компанію «ТАСКО-експорт» Міністерство промислової політики, керівництво якого замість спрямування зусиль на виведення з кризи підприємств оборонної галузі, забезпечення формування внутрішньою ринку ОВТ та високотехнологічної продукції, прийняття обґрунтованих планів реструктуризації, реалізації державної інноваційної політики у сфер промисловості, зайнялося активною комерційною діяльністю у галузі торгівлі зброєю», – наголосив М.ЮРСА.

Він підкреслив, що торгівля зброєю має зовсім інші економічні чинники, ніж торгівлі товарами широкого вжитку. «Якими економічними законами можна пояснити те, що держава відмовляється від продажу озброєння, хоча покупець може заплатити за нього вдвічі більшу ціну? Але тут вже відіграють роль інші закони, тісно пов`язані з національною безпекою країни та її міжнародними зобов`язаннями», – сказав керівник Служби Секретаріату.

На думку М.ЮРСИ, такий підхід нинішнього керівництва Мінпромполітики до розвитку ОПК та ВТС не може вважатися конструктивним і не відповідає державним інтересам. Будь-які особистісно-суб`єктивні бачення та реалізація комерційних схем при управлінні галуззю, від якої залежить національна безпека нашої держави, є неприпустимі, наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент підписав указ, яким зупинив дію постанови Кабінетом Міністрів України від 11 липня 2007 року № 895 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 1228» та направив конституційне подання щодо невідповідності цієї постанови Конституції України.