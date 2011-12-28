Можновладні мисливці наплювали на укази Ющенка

Київський еколого-культурний центр і організація «Екоправо-Київ» подали позов у суд до Державного управління справами і Кабінету міністрів України з вимогою реорганізувати закриті мисливські угіддя в національні парки відповідно до указів Президента України.

Про це директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, організованій міжнародним фондом «Скорочення ризиків».

Зокрема, В.БОРЕЙКО нагадав, що в грудні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав низку указів про реорганізацію трьох мисливських резиденцій - Заліське, Білоозерське і Синєгора - в національні природні парки. Ці укази зобов`язували Держуправління справами і Кабмін у шестимісячний термін підготувати і затвердити необхідні документи з метою остаточної реорганізації елітних сафарі в національні парки.

"Природно, нічого зроблено не було. Національних парків у зазначених місцях не існує, там ведеться полювання, на територію «створених» згідно з указами національних парків людей не пускають, більш того, туди практично не можуть потрапити навіть представники природоохоронних служб. По суті, в Заліссі, Білоозерському, Синєгорі закони України не діють - є відомості, що там знищуються рідкісні види тварин, самовільно вирубується ліс, а полювання ведеться браконьєрським способом" - сказав В.БОРЕЙКО.

За його словами, у зв`язку з цим Київський еколого-культурний центр і організація «Екоправо-Київ» подали позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати дії Держуправсправами і Кабміну протиправними і зобов`язати їх виконати укази Президента. Суд ухвалив рішення про відкриття судочинства у справі, перше засідання відбудеться 31 січня 2012 року, повідомив В.БОРЕЙКО.

Також він відзначив, що за останній час в Україні через полювання все більше видів тварин виявляється на межі зникнення, їх необхідно заносити в Червону книгу.