Кабмін продає Дніпровський машзавод

Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Фонду державного майна України (ФДМУ) про внесення змін до плану розміщення акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» у частині продажу пакета акцій у розмірі 25% товариства (35652250 штук).

Відповідне розпорядження Кабміну (№1322-р від 26 грудня) обнародуване на урядовому порталі.

Згідно з документом, цей пакет акцій буде виставлено на конкурсі з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

Нагадаємо, 12 вересня Кабмін ухвалив рішення про приватизацію 50% плюс 1 акція державного пакета акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод».

Планувалося, що спочатку буде реалізовано 25%-й пакет акцій Дніпровського машзаводу, а потім ще 25% плюс 1 акція цього підприємства.

Планувалося також виставити на приватизацію 100% акцій "Конструкторського бюро "Дніпровське", які, як і держпакет Дніпровського машзаводу, включені в статутний капітал державної холдингової компанії (ДХК) "Дніпровський машинобудівний завод".

Уряд також передбачав ліквідацію ДХК після продажу вищезгаданих держпакетів акцій.

Довідка УНІАН. Державна холдингова компанія "Дніпровський машинобудівний завод" створена в 1995 році на базі Дніпровського машинобудівного заводу з метою створення єдиного науково-технічного і виробничого комплексу для розробки, виробництва і впровадження сучасних зразків вітчизняних систем і засобів зв'язку.

Основною номенклатурою ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" є виробництво апаратури, засобів телекомунікацій для мереж зв'язку України.