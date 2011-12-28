Черновецький розлучився

14:50, 28 грудня 2011
Суспільство
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Ділити є що...

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розлучився з Аліною АЙВАЗОВОЮ.

Як повідомляє ТСН, таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва. У колишнього подружжя є 10 днів, аби передумати і подати апеляцію. Ні А.АЙВАЗОВА, ні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засідання суду не з`явились - були присутні лише їхні адвокати.

Тепер А.АЙВАЗОВА та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мають почати у суді поділ майна у разі, якщо не вирішать усе мирним шляхом.

Як зазначає ТСН, подружжю є що ділити, зокрема, три квартири у Києві, заміський особняк у Конча-Заспі і гроші.

Родичі А.АЙВАЗОВОЇ запевняють, що вона перебуває у гарному настрої. За даними ЗМІ, наприкінці жовтня А.АЙВАЗОВА просила в суду півроку відстрочки для примирення з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Після скандалу з коханкою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО А.АЙВАЗОВА подала заяву про розлучення, але через деякий час забрала свою заяву. Однак потім заяву на розлучення подав уже Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

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