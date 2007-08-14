Завтра в Києві та області - дощі, грози, град

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень у північних та центральних областях місцями сильні дощі, в окремих пунктах град. Вночі у південній частині, а вдень у прикарпатських областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 17-22°); у південній частині та східних областях вночі 18-23°, вдень 25-30°, на крайньому сході до 33°.

16 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають мінливу хмарність. В західних областях без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. На решті території короткочасні дощі, грози, подекуди град (вдень у центральних областях місцями сильні дощі, вночі у південних областях без опадів). Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 21-23°, вдень 25-30°, на сході до 32°, у північних та центральних областях 22-27°. Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

17 серпня переважно без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї грозові дощі. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 21-23°, вдень 25-30°, на сході і в південній частині до 32°. Вітер північно-західний, у східній частині і в західних областях південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

18 серпня короткочасні дощі з грозами передбачаються лише в західних областях. Температура у південній та східній частині вночі 17-23°, вдень 28-34°; на решті території вночі 13-19°, вдень 25-31° (у західних областях 22-27°).

19 серпня короткочасні дощі з грозами очікуються також у північних областях. Температура повітря істотно не зміниться.

У Києві та столичній області 15 серпня очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями сильні дощі, в окремих пунктах град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°; по області вночі 12-17, вдень 21-26°.

16 серпня буде мінлива хмарність, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози, в окремих районах град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 13-18°, вдень 16 серпня 22-27°.

17 серпня у Києві та області переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

18 серпня переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 25-31°.

19 серпня вдень у Києві та області очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 14-19°, вдень 25-31°.