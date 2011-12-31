Прокуратура розслідує публічну наругу над державним прапором

Прокуратура Черкас порушила кримінальну справу за фактом публічної наруги над Державним Прапором України, який стався 11 жовтня біля будівлі Черкаської мерії.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, відомо, що невстановлені особи, перебуваючи біля будівлі Черкаської міської ради, вивісили на флагштоці Державний Прапор України з написами англійською та російською мовами, а також малюнками із зображенням нацистської свастики, тим самим вчинили публічну наругу над національним символом України.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу (публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України).

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Державний Прапор України, який висить на флагштоці біля Черкаської міської ради, був розмальований фашистською свастикою. Про цей факт наруги над державним символом негайно було повідомлено правоохоронців. Цю подію зафіксували камери відеоспостереження на будівлі мерії.

Соснівський райвідділ міліції Черкас відмовився порушувати кримінальну справу за фактом наруги над Державним Прапором України. Через два місяці після скоєного злочину мерія отримала постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутності ознак злочину. У постанові про відмову в порушенні кримінальної справи вказано, що «…вивішено кусок тканини із зображенням «свастики». Громадський порядок при цьому грубо порушений не був».