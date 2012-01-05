Через «замінування» евакуювали 300 пасажирів електрички Жмеринка–Київ

На ст. Козятин Вінницької області через повідомлення невідомого про замінування електропоїзда «Жмеринка – Київ» евакуйовано близько 300 пасажирів.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника лінійного відділення міліції по станції Жмеринка Євгенія ГАВРИШ.

За її словами 4 січня невідомий зателефонував у міліцію та повідомив, що електропоїзд «Жмеринка – Київ» заміновано. Потяг зупинили на ст.Козятин, де пасажирів пересадили на електропоїзд «Гречани – Київ», а спецслужби провівши огляд електропоїзда, не виявили в ньому вибухівки.

Є.ГАВРИШ також зазначила, що попередньо встановлено, що чоловіку, який телефонував про замінування електропоїзду, орієнтовно 30 років і він є жителем Хмельницької області.

Під час руху електропоїзда «Жмеринка – Київ» він поводив себе зухвало та чіплявся до інших пасажирів, тому чоловіка висадили на ст.Сосонка. Наразі проводяться дії щодо встановлення особи, яка здійснила хибне повідомлення та вживаються дії по його затриманню.

Є.ГАВРИШ додала, що порушено кримінальну справу за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.