Пістолети, з яких убили 5 працівників банку, виготовив «умілець» із Запоріжжя

Два пістолети, з яких у Донецьку було розстріляно п’ятьох осіб - охоронця та чотирьох співробітників відділення «ПриватБанку» - виготовив кустарним способом умілець із Запоріжжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ці саморобні атипові пістолети виробив фахівець, який мешкає у Запоріжжі. Вироблені вони були на відповідному обладнанні за саморобними кресленнями», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО, додавши при цьому, що в зброї використовувався дев’ятиміліметровий набій від пістолета Макарова. Кустарні пістолети були розраховані на заряджання двадцятьма патронами.

За словами міністра, фахівець, який виготовив пістолети, затриманий. Також, крім нього, затримано мешканця Запорізької області, який виступав посередником у продажу зброї особам, які вчинили напад на фінансову установу.

В.ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що відносно цих двох порушено кримінальну справу за незаконне виготовлення і збут зброї. Наразі встановлюється, чи це був поодинокий випадок, чи мали місце інші подібні випадки.

В.ЗАХАРЧЕНКО також поінформував, що обом затриманим за звинуваченню в нападі на відділення «ПриватБанку» вже офіційно висунуто обвинувачення у скоєнні злочину.

Міністр зазначив, що один із затриманих вказав на ставок, в який після скоєння злочину було викинуто зброю. В результаті огляду місця, на яке вказав затриманий, із залученням водолазів та відповідного технічного устаткування пістолети було знайдено і вилучено.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було скоєне пограбування відділення «ПриватБанку», внаслідок нальоту злочинців було вбито п`ятьох працівників банку.

31 грудня Управління по зв`язках з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Працівниками МВС встановлено, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.

На даний момент заарештовані знаходяться в СІЗО.