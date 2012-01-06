У Маріуполі чоловік до смерті забив паралізовану матір

У Маріуполі Донецької області затримано 55-річного чоловіка, який до смерті забив свою паралізовану матір.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Маріупольського міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу маріупольської міліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що знайшла свою паралізовану сусідку мертвою. Співробітники слідчо-оперативної групи негайно прибули на місце події, де й затримали підозрюваного.

Ним виявився 55-річний син, який проживав разом із матір`ю, яка впродовж півроку була повністю нерухома і вимагала догляду. Її син не мав постійного заробітку і часто вживав спиртні напої, через що постійно між родичами відбувалися конфлікти.

В результаті одного з конфліктів син ударив матір кілька разів по голові і тілу, після чого ліг спати, а прокинувшись, побачив, що мати вже мертва. Численні побої для неї стали смертельними.

При затриманні зловмисник не чинив опір, у всьому зізнався і розкаявся. На допиті свою поведінку підслідний, який раніше не був судимий, пояснив тим, що у нього «здали нерви» і набридло доглядати хвору матір.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Фігурант арештований.