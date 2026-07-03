'У нас немає плану': українські біженці у Польщі на межі виселення, - The Telegraph

Польща більше не надаватиме безкоштовне житло більшості переселенців, що може залишити без даху над головою тисячі літніх людей та інших вразливих українців.

У Польщі набули чинності нові правила проживання для українських біженців, через які тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло. Відтепер більшість українців повинні або самостійно оплачувати оренду, або переїхати до приватного житла, пише The Telegraph.

Найбільше нововведення може вдарити по літніх людях, особах з інвалідністю та інших вразливих категоріях, які не можуть працювати й забезпечувати себе самостійно.

Одним із тих, хто опинився під загрозою виселення, став 74-річний Костянтин Костецький. Разом із 70-річною дружиною Вірою він виїхав із Куп'янська після восьми місяців життя під російською окупацією. Відтоді подружжя мешкає у центрі для біженців у польському Гожуві-Велькопольському.

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Тепер вони не знають, де житимуть далі. Літній чоловік каже:

"У нас немає плану, і ми не знаємо, що робити. Молоді люди можуть працювати, можуть орендувати квартиру, але не в моєму віці... Якщо нам доведеться переїхати до іншої країни, ми це зробимо. Але я все ще сподіваюся, що нові правила будуть скасовані".

За його словами, подружжя отримує українські пенсії, однак їх недостатньо для життя в Польщі. Загалом вони мають близько 800 злотих на місяць, тоді як оренда житла може коштувати в рази дорожче.

Під загрозою – люди похилого віку та інваліди

У центрі, де проживає подружжя, нині мешкають близько 70 літніх українців. Його керівник Лес Гондор заявив, що не готовий просто виставити цих людей на вулицю.

"Є багато українців, які працюють і сплачують податки, а є українці, які не можуть впоратися самостійно, такі як люди похилого віку та інваліди, і їх потрібно підтримувати. Що нам робити з цими людьми? Виставити їх на тротуар? Ні. Ви повинні їм допомогти", – наголосив він.

За словами Гондора, якщо виникне необхідність, він і надалі намагатиметься безкоштовно прихистити найбільш вразливих українців.

Проблеми виникають не лише у пенсіонерів. 30-річна українка Юлія Ахаркова, яка разом із чоловіком виховує шістьох дітей і чекає на народження сьомої дитини, розповіла, що вони працюють у Польщі та готові оплачувати оренду. Проте знайти квартиру не можуть.

За її словами, після того як орендодавці дізнаються, що потенційні квартиранти є українцями, багато хто просто відмовляє:

"Коли ви намагаєтеся орендувати квартиру і кажете, що ви українець, іноді вони кладуть слухавку. А коли ви згадуєте, що у вас шестеро дітей, це вам не допомагає".

Чому Польща змінила правила

Нові вимоги пояснюють бажанням скоротити витрати на підтримку українських біженців. За оцінками, польські платники податків уже витратили на ці потреби близько 40 мільярдів злотих.

Водночас деякі експерти вважають, що рішення ухвалили не лише з економічних причин. На тлі суперечок між Варшавою та Києвом щодо аграрної політики, історичних питань і євроінтеграції України ставлення до українських біженців у частини польського суспільства стало менш прихильним.

Попри це Польща залишається одним із головних союзників України, прийнявши близько мільйона українських біженців і продовжуючи надавати Києву масштабну військову та гуманітарну допомогу.

Україна і Польща - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у Польщі набули чинності нові обмеження щодо державної допомоги українським біженцям, які проживають у центрах колективного розміщення.

За оцінками керівників центрів, через ці зміни близько 40% мешканців цих закладів будуть змушені залишити житло. Серед них – жінки, які працюють, але отримують мінімальну зарплату й не можуть дозволити собі оренду квартири.

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