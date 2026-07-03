Стрілки, які змінюють усе: що за дивний символ малюють на світлофорах у Бельгії

Побачили у Бельгії світлофор, де пішохід оточений стрілками? Це система "зеленого квадрата".

У Бельгії дедалі більшої популярності набуває особливий тип світлофора, де силует пішохода оточений стрілками. Цей символ позначає систему "зеленого квадрата" (vierkant groen), яка повністю зупиняє автомобільний трафік з усіх напрямків, дозволяючи пішоходам безпечно перетинати вулицю, пише видання Blikk.

Через високу ефективність у запобіганні ДТП під час поворотів транспорту, цей бельгійський досвід розглядається як потенційна модель для впровадження в інших країнах світу, а сама Бельгія вже готує під нього масштабні зміни у законодавстві.

На перехрестях у Бельгії фіксується поширення світлофорів особливого зразка, на яких силует пішохода оточений стрілками. Наявність цих стрілок свідчить про те, що сигнал світлофора поширюється одночасно на всі пішохідні переходи в межах конкретного перехрестя, а не лише на той, що розташований безпосередньо перед учасником руху.

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Урбаністична модель, на якій базується цей механізм, у Бельгії має назву "зелений квадрат" (від фламандського "vierkant groen"). Її впровадження має чітке аналітичне обґрунтування:

Повна фазова сепарація потоків: У момент увімкнення зеленого сигналу для пішоходів, автомобільний рух повністю блокується за всіма напрямками. Ліквідація зон конфлікту: Класична схема регулювання часто дозволяє одночасний рух пішоходів і транспортних засобів, що виконують поворот ліворуч або праворуч. Попри законодавчий обов'язок водіїв надавати пріоритет людям на "зебрі", саме цей перетин траєкторій є однією з головних причин аварійності. Система "vierkant groen" повністю усуває цей ризик. Масштабування на інші види транспорту: Аналогічний алгоритм ізольованих фаз руху у Бельгії застосовується і на перехрестях з інтенсивним рухом велосипедного транспорту.

Законодавче регулювання та майбутні реформи

Попри те, що зелене світло вмикається для всіх пішохідних переходів одночасно, поточні правила дорожнього руху Бельгії вимагають від громадян перетинати проїжджу частину виключно перпендикулярно – по нанесених лініях розмітки. Рух по діагоналі перехрестя наразі залишається адміністративним порушенням.

Однак висока ефективність системи зумовила перегляд нормативно-правової бази. Нова редакція правил дорожнього руху Бельгії, яка набуде чинності у 2027 році, офіційно дозволить пішоходам перетинати перехрестя по діагоналі в тих зонах, де встановлені світлофори зі стрілками. Очікується, що оптимізація трафіку та високий рівень безпеки пішоходів зроблять бельгійську систему стандартом для запозичення іншими європейськими державами.

Цікавий факт, пов'язаний зі світлофорами

Раніше повідомлялося, що дикі тварини в міських умовах виявляють високий рівень адаптації до антропогенного середовища, що підтверджує дослідження хижих птахів, оприлюднене в науковому журналі Frontiers in Ethology.

Американський біолог Володимир Динець із Теннессійського університету впродовж двох років аналізував поведінку яструбів Купера (Accipiter cooperi) в урбанізованій зоні міста Вест-Оріндж (Нью-Джерсі). Дослідник зафіксував унікальну особливість: пернаті хижаки підлаштовують під полювання роботу міських світлофорів. Зокрема, яструби використовують колони автомобілів, що призупиняються на червоне світло, як тимчасові засадні позиції для вистежування та атаки на здобич.

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