Найкращий бар Європи у 2026 році знайшли в Греції: чим він дивує

Загалом до рейтингу увійшли 50 закладів з усього європейського континенту.

Бар Line, розташований у грецькій столиці Афінах, визнали найкращим у Європі у 2026 році.

Як зазначають автори свіжого рейтингу Europe's 50 Best Bars, цей заклад з інноваційним барним меню розташований у тихому житловому районі, у будівлі колишнього арт-складу, далеко від центральної частини Афін, де зосереджено безліч барів.

При цьому бар орієнтований на сталий розвиток: інгредієнти та побічні продукти, які зазвичай викидають, тут переробляються, повторно використовуються та модернізуються у всіх аспектах роботи – чи то коктейль "Оманлива Маргарита" з кетчупом, гірчицею та картопляною водою, чудовий хліб чи фірмові коктейлі Why-Ins, приготовані з усіх фруктів, крім винограду.

Відео дня

Будучи справжнім піонером у світі барів, Line також був визнаний найкращим баром Греції 2026 року.

Загалом Греція досить широко представлена в цьому рейтингу – володар другого місця, бар The Bar in Front of the Bar, також розташований в Афінах. Також до топ-50 увійшли такі бари в грецькій столиці, як Barro Negro (13 місце), Baba au Rum (14) і The Clumsies (30).

Крім того, бар Gorilla в Салоніках посів 33 місце.

10 найкращих барів Європи у 2026 році

Line, Афіни, Греція The Bar in Front of the Bar, Афіни, Греція Sips, Барселона, Іспанія Himkok, Осло, Норвегія Bar Nouveau, Париж, Франція Moebius Milano, Мілан, Італія The Cambridge Public House, Париж, Франція Mirror Bar, Братислава, Словаччина Paradiso, Барселона, Іспанія Connaught Bar, Лондон, Велика Британія

Найкращі міста світу для гурманів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше впливовий журнал Food & Wine визнав Гонконг кулінарною столицею світу у 2026 році.

Тим часом журнал Time Out оприлюднив рейтинг найсмачніших бургерів у світі – його очолив Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger із закладу Smash Things у Токіо.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.