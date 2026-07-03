Найкращий бар Європи у 2026 році знайшли в Греції: чим він дивує

Бар Line, розташований у грецькій столиці Афінах, визнали найкращим у Європі у 2026 році.
Як зазначають автори свіжого рейтингу Europe's 50 Best Bars, цей заклад з інноваційним барним меню розташований у тихому житловому районі, у будівлі колишнього арт-складу, далеко від центральної частини Афін, де зосереджено безліч барів.
При цьому бар орієнтований на сталий розвиток: інгредієнти та побічні продукти, які зазвичай викидають, тут переробляються, повторно використовуються та модернізуються у всіх аспектах роботи – чи то коктейль "Оманлива Маргарита" з кетчупом, гірчицею та картопляною водою, чудовий хліб чи фірмові коктейлі Why-Ins, приготовані з усіх фруктів, крім винограду.
Будучи справжнім піонером у світі барів, Line також був визнаний найкращим баром Греції 2026 року.
Загалом Греція досить широко представлена в цьому рейтингу – володар другого місця, бар The Bar in Front of the Bar, також розташований в Афінах. Також до топ-50 увійшли такі бари в грецькій столиці, як Barro Negro (13 місце), Baba au Rum (14) і The Clumsies (30).
Крім того, бар Gorilla в Салоніках посів 33 місце.
10 найкращих барів Європи у 2026 році
- Line, Афіни, Греція
- The Bar in Front of the Bar, Афіни, Греція
- Sips, Барселона, Іспанія
- Himkok, Осло, Норвегія
- Bar Nouveau, Париж, Франція
- Moebius Milano, Мілан, Італія
- The Cambridge Public House, Париж, Франція
- Mirror Bar, Братислава, Словаччина
- Paradiso, Барселона, Іспанія
- Connaught Bar, Лондон, Велика Британія
Найкращі міста світу для гурманів
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше впливовий журнал Food & Wine визнав Гонконг кулінарною столицею світу у 2026 році.
Тим часом журнал Time Out оприлюднив рейтинг найсмачніших бургерів у світі – його очолив Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger із закладу Smash Things у Токіо.
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