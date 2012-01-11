На лижах травмувалися 53 туристи

У Львівській та Закарпатській областях з початку року під час катання на лижах травмувалися 53 туриста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Так, на Львівщині у період з 1 по 10 січня на г. Тростян та г. Високий Верх Сколівського району під час катання на лижах отримав травми 41 турист.

У Закарпатті на г. Красія Великоберезнянського району та г. Гемба Міжгірського району під час катання на лижах у цей же період отримали травми 12 туристів.

Рятувальники обласних управлінь МНС надали всім постраждалим медичну допомогу та транспортували до лікарні.

Крім того, під час відпочинку на гірськолижних курортах у період з 1 по 10 січня заблукало 9 туристів.

Також фахівці МНС залучалися до рятувальних робіт під час зупинки лебідки канатно-крісельної дороги 3 січня поблизу с. Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження евакуювали 19 дорослих людей та 1 дитину.