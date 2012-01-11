У Києві перепишуть населення

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації створено міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затверджено її посадовий склад.

З документом від 30 грудня 2011 р. можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Київської влади.

Згідно з розпорядженням, головою комісії призначений заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Цим же документом затверджено Положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

У свою чергу, районним держадміністраціям доручено утворити районні комісії зі сприяння проведенню перепису, уточнити межі районів, упорядкувати назви вулиць та перевірити правильність та повноту обліку населення.

У розпорядженні також зазначається, що Київрада має затвердити уточнений опис меж районів та міста в цілому, а відповідні матеріали повинно надати Головне управління земельних ресурсів та Головне управління містобудування та архітектури.