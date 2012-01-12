Суд не задовольнив клопотання Ландіка

Ленінський районний суд Луганська у справі стосовно депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА не задовольнив низку клопотань, поданих сьогодні Р.ЛАНДІКОМ і його адвокатами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Р.ЛАНДІК просив суд перевірити законність перебування його в розшуку Інтерполу, перевірити законність кримінальної справи стосовно нього, усунути негайно від виконання своїх обов'язків генерала Євгена ПОЛЬСЬКОГО і слідчих, які розслідували його справу, притягти до кримінальної відповідальності Марію КОРШУНОВУ за спробу вбивства і вимагання, призначити нову судово-медичну експертизу для М.КОРНУШОВОЇ і нього самого, перевірити законність рішення судів про перебування його в розшуку, про зламування будинку.

10 січня перераховані вимоги Р.ЛАНДІК просив задовольнити Генерального прокуратура України, звернувшись до нього із заявою.

Суддя Олена ПОПОВА не задовольнила клопотання Р.ЛАНДІКА, тому що вони «виходять за межі компетенції суду».

Адвокат Р.ЛАНДІКА Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ вимагав порушити кримінальну справу стосовно М.КОРШУНОВОЇ, змінити Р.ЛАНДІКУ запобіжний захід із утримання під вартою на підписку про невиїзд і направити справу на додаткове розслідування.

Прокурор усі клопотання сторони захисту не підтримав і заявив, що вони не підлягають задоволенню. Думку прокурора підтримав і адвокат М.КОРШУНОВОЇ.

Після перерви суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Р.ЛАНДІКА, оскільки ніяких нових доводів наведено не було і суд не побачив суттєвих обставин для зміни запобіжного заходу із утримання під вартою на підписку про невиїзд.

У суді було ухвалено рішення про закінчення судового слідства і перехід до дебатів. Заперечував проти цього лише сам Р.ЛАНДІК.

На вимогу прокурора, який просив тиждень на підготовку до дебатів, суддя призначила наступне засідання суду на 16 січня на 11.00.