Як захиститися від податкової?

У Хмельницькому активісти обласного осередку Всеукраїнської громадської організації “Громадянський рух “Вперед!” відкрили безкоштовну громадську приймальню для підприємців під стінами міської податкової інспекції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила член ВГО “Громадянський рух “Вперед!” Галина КУЛИК.

“Ми допомагаємо підприємцям розібратися з нововведеннями Податкового кодексу. Зокрема, надаємо роз’яснення щодо переходу на спрощену систему оподаткування”, - наголосила вона.

За її словами, громадська приймальня працює два дні з 9-ї ранку до 18-ї. Протягом 11 грудня підприємцям роздано 700 роз’яснювальних буклетів.

“У них кожен підприємець може почерпнути для себе не тільки економічні нововведення кодексу, а й ознайомитися з порадами юристів, як захиститися від перевірок податкових органів”, - зауважила Г.КУЛИК.

Вона зазначила, що громадська приймальня для підприємців під стінами податкової інспекції працюватиме до 25 січня ц.р.