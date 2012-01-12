На Майдані вже торгують пролісками

У Києві почали продавати перші проліски. В переході на Майдані Незалежності маленький букетик коштує 20 гривень, пише "Сегодня".

"Їх везуть з Криму. Зараз вони там ростуть у лісі, горах. Але навіть якщо їх вирощують в теплицях, то все одно продаж заборонений - квіти занесені до Червоної книги", - каже еколог Володимир Борейко,

Штраф за продаж квітів з Червоної книги - 100 грн, плюс ще 15 грн за кожну квіточку, а в букетику їх близько 50 штук – тож разом виходить 850 грн за букет.