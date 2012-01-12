На Майдані вже торгують пролісками
08:38, 12 січня 2012Суспільство
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Штраф - близько 850 грн
У Києві почали продавати перші проліски. В переході на Майдані Незалежності маленький букетик коштує 20 гривень, пише "Сегодня".
"Їх везуть з Криму. Зараз вони там ростуть у лісі, горах. Але навіть якщо їх вирощують в теплицях, то все одно продаж заборонений - квіти занесені до Червоної книги", - каже еколог Володимир Борейко,
Штраф за продаж квітів з Червоної книги - 100 грн, плюс ще 15 грн за кожну квіточку, а в букетику їх близько 50 штук – тож разом виходить 850 грн за букет.
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