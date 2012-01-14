Рятувальники знайшли киян, які заблукали у горах
14:35, 14 січня 2012Суспільство
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Кажуть, стан задовільний
Сьогодні рятувальники гірської пошуково-рятувальної служби УМНС у Закарпатській області знайшли 5 туристів, які загубилися 13 січня на горі Гемба поблизу с. Пилипець Міжгірського району Закарпатської області.
Їхній стан задовільний, повідомляє прес-служба МНС.
До пошуково-рятувальних робіт було залучено два відділення гірської пошуково-рятувальної частини МНС. Пошуки ускладнювалися складними погодними умовами (сніг, пориви вітру).
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