В Україні буде спекотно: до +37°

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західній частині пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 22°; вдень 27-32°, у південній та східній частинах до 36°, у західних областях 22-27°.

19 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають хмарну погоду без опадів. У західних областях хмарно з проясненнями, часом дощі (місцями сильні), грози, в окремих районах град; температура вночі 13-18°, вдень 20-25°, (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 16-21°). На решті території температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, вдень 27-32°, у південній та східній частині місцями 33-35°. У Житомирській, Вінницькій та місцями Київській, Чернігівській областях короткочасні дощі, грози, зниження денної температури на 3-5°. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с.

20 серпня у західних областях буде хмарно з проясненнями, часом дощі з грозами, в окремих районах град; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, вдень 27-32°, у південній та східній частині місцями 33-35°. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с.

21 серпня в західних областях та місцями у південній частині очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-18°, вдень 24-30°, на півдні до 37°. На решті території переважно без опадів вночі 16-22°, вдень 29-34°.

22 серпня переважно без опадів, короткочасні дощі з грозами пройдуть лише в західних областях. Температура в західних областях вночі 13-18°, вдень 20-26°; на решті території вночі 16-22°, вдень 29-34°, у південній половині до 37°.

У Києві та столичній області 18 серпня буде мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.

19 серпня місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 24-29°.

20 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°.

21-22 серпня у Києві та області буде переважно без опадів. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.