Невідомі обстріляли поїзд ”Євпаторія - Київ”

У четвер увечері на 82 кілометрі перегону "Армянск-Вадим" в Криму зловмисники закидали камінням і вистрілили з вогнепальної зброї в лобове скло кабіни машиніста потягу N286 "Євпаторія - Київ".

Про це повідомила прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця".

Ніхто з членів локомотивної бригади і пасажирів не постраждав, затримки потягів не було.

Залізничники повідомили правоохоронні органи про подію. Прес-служба повідомляє, що згідно з нормативними документами, дане правопорушення класифікується як несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту.

"Сегодня"