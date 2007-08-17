Невідомі обстріляли поїзд ”Євпаторія - Київ”
15:17, 17 серпня 2007Суспільство
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Подія трапилася у четвер увечері
У четвер увечері на 82 кілометрі перегону "Армянск-Вадим" в Криму зловмисники закидали камінням і вистрілили з вогнепальної зброї в лобове скло кабіни машиніста потягу N286 "Євпаторія - Київ".
Про це повідомила прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця".
Ніхто з членів локомотивної бригади і пасажирів не постраждав, затримки потягів не було.
Залізничники повідомили правоохоронні органи про подію. Прес-служба повідомляє, що згідно з нормативними документами, дане правопорушення класифікується як несанкціоноване втручання в роботу залізничного транспорту.
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