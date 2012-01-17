В Україні можуть здорожчати овочі і подешевшати сири

Експерти прогнозують цінову стабільність до кінця зими. Неприємно здивувати може хіба що картопля з морквою, адже о цій порі запас українських овочів традиційно вичерпується, повідомляє ТСН.

Однак фермери експертної думки не поділяють, нагадуючи, що рекордний торішній урожай овочів не встигли розпродати. "У людей дуже багато заготівель ще залишилося. Якщо почнуть борти розкривати, підвали діставати, так буде ще й дешевшати", - запевнив фермер.

Рекордний урожай допомогла зберегти тепла зима. Овочі не померзли і не згнили навіть у тих, хто не має пристосованих овочесховищ. А поки на найбільшому столичному ринку на околиці Києва картопля та цибуля оптом від 10 кг коштують 1.45 грн, капуста - 70 копійок. Однак, на інших ринках ціни приблизно в 1,5 рази вищі.

Серед продуктів, які можуть подешевшати найближчим часом, експерти обережно називають сири. Адже, якщо Росія візьметься воювати з ними не лише на словах, усі експортні потужності, а це 55 тисяч тон за рік, виробники змушені будуть реалізовувати на внутрішньому ринку.