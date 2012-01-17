Чиновника взяли на хабарі 10 тисяч доларів

Співробітники управління з боротьби із організованою злочинністю Запорізького головного управління міліції під час одержання хабара в особливо великому розмірі затримали в.о. голови Запорізької райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, «чиновника було затримано 16 січня на місці злочину: безпосередньо після одержання хабара, який він вимагав як плату за виділення у власність місцевому підприємцеві 2 га землі на території Запорізького району».

За даними відділу зі зв`язків із громадськістю Запорізького головного управління міліції, за оформлення підприємцеві прав власності на цю земельну ділянку чиновник вимагав 10 тис. доларів.

«13 січня він одержав 5 тис. доларів і почав оформляти документи, які обіцяв віддати 16 січня в обмін на другу частину обумовленої суми. Безпосередньо після здійснення обміну чиновника було затримано співробітниками УБОЗ», – повідомили у відділі зв`язків із громадськістю.

На сьогоднішній день стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – «Одержання хабара в особливо великих розмірах». Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. Запорізький район Запорізької області займає площу в 1 тис. 640 га безпосередньо на території Запоріжжя і поряд із містом (зокрема вздовж берегової лінії Дніпра), завдяки чому ціни на земельні ділянки, будинки, дачі тощо на території цього району найвищі в області. Район також є лідером за кількістю корупційних скандалів, пов`язаних із незаконним виділенням і нецільовим використанням землі.