У Житомирі евакуюють дитячу поліклініку
16:26, 17 січня 2012Суспільство
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Надійшов дзвінок про замінування
У Житомирі сьогодні близько 15.00 невідомий зателефонував до міліції і заявив про замінування дитячої поліклініки.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.
За її словами, "міліція разом з рятувальниками перевіряє, чи правдивий цей виклик. Проводиться евакуація людей та персоналу".
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