Від холоду загинули 10 людей
23:21, 17 січня 2012Суспільство
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Повідомляє житомирське ГУ МНС
У перші дні 2012 року на Житомирщині від переохолодження вже загинули десятеро людей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, "у перші дні січня цього року жертвами холодів вже стали 10 осіб у різних районах області".
"Останній трагічний випадок зареєстрований 12 січня - на одній з вулиць Житомира знайшли тіло 55-річного чоловіка, експерти довели, що загальне переохолодження стало причиною його смерті", - сказав С.УЛАНОВ.
У 2011 році в області в результаті переохолодження загинуло 47 осіб, серед них одна дитина.
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