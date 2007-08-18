Луценко обіцяє поновити розслідування кримінальних справ Щербаня

Лідер блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що в разі перемоги демократичних сил на виборах, справи, які були порушені відносно колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ будуть відновлені і доведені до логічного завершення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на мітингу в Сумах, на який зібралися близько 2-х тисяч сумчан.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, нині правляча влада, напевно, вважає, що жителі Сумщини «забули про ЩЕРБАНЯ». «Я робив і буду робити все, щоб кримінальні справи проти «Петровича» (Ю.ЛУЦЕНКО мав на увазі Володимира Петровича ЩЕРБАНЯ - УНІАН) були доведені до завершення», - заявив лідер НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачували у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада 2006 року повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

У березні цього року Генпрокуратура закрила кримінальні справи проти В.ЩЕРБАНЯ.

6 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що наполягає, що кримінальні справи проти екс-голови Сумської обласної державної адміністрації В.ЩЕРБАНЯ закрито на законних підставах.