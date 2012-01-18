ООН перевіряє стан прав людини в Україні

Стан підготовки до другого циклу Універсального періодичного огляду для України щодо виконання зобов’язань у галузі прав людини було обговорено у ході зустрічі Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ зі співробітниками Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

У зустрічі, що відбулася в Міністерстві юстиції України 17 січня, взяли участь Постійний координатор ООН Представництва ООН в Україні Олів’є АДАМ, новопризначений радник ООН з прав людини Представництва ООН в Україні Марк БОТАНІК та працівник управління Верховного комісару ООН з прав людини Врєж АТАБЕКЯН.

У контексті обговорення підготовки до другого циклу Універсального періодичного огляду сторони обговорили програми співробітництва, що реалізуються в Україні за сприяння ООН у галузі прав людини.

Зокрема, Постійний координатор ООН Представництва ООН в Україні О.АДАМ відзначив успішність програм, які реалізуються в країні у напрямках заохочення і дотримання прав людини. Він також відзначив високий рівень співробітництва між Міністерством юстиції України та системою ООН з питань запобігання та протидії корупції.

Під час зустрічі наголошувалося, що ці напрямки залишатимуться для України пріоритетними й надалі.

Як відомо, у рамках Процедури Універсального періодичного огляду Рада ООН з прав людини проводить регулярні огляди виконання усіма країнами-членами ООН зобов’язань у галузі прав людини. Процедура огляду полягає у захисті країною національної доповіді з прав людини, а також проведенні інтерактивного діалогу з делегаціями інших країн у вигляді надання відповідей на поставлені ними запитання. За результатами такого обговорення країні можуть бути надані рекомендації щодо поліпшення стану захисту прав людини.