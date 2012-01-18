У Києві найкраще винаймають однокімнатні квартири

Кількість угод із оренди житла в Києві в 2011 році зросла в 1,4 разу порівняно з 2010 роком — до 13 714 квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

За даними агентства, найбільший попит мали однокімнатні квартири (47% угод), 36% припадає на двокімнатні квартири і 17% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше. Найбільшу кількість квартир було здано в оренду в серпні (1461), найменшу - в січні (590).

Максимальна кількість угод (49%) припадає на квартири вартістю до 4,8 тис. грн. на місяць, 36% - у ціновій категорії від 4,8 до 6,5 тис. грн. і 15% - у категорії більш як 6,5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Києві було здано в оренду 9 тис. 490 квартир.