На що б українці витратили гроші, виграні в лотерею (опитування)
Дані Лабораторії “Зроби себе сам”
Більшість українців виграні в лотерею гроші витратили б на дорогу нерухомість у центрі міста.
Про це свідчать результати опитування інтернет-користувачів, проведеного Лабораторією “Зроби себе сам”, що діє в інформаційному агентстві УНІАН.
Згідно із результатами опитування, 28,6% людей витратили б більшу частину виграних грошей на елітну нерухомість в центрі міста.
По 21,4% респондентів вказали, що на ці гроші здійснили б навколосвітню подорож або ж здійснили свої найзаповітніші мрії.
14,3% придбали б будинок і перебралися у передмістя.
По 7,1% опитаних направити б кошти на здобуття ще однієї вищої освіти або ж на вищу освіту для своїх дітей.
Водночас ніхто з опитаних не витратив би більшість виграних грошей на купівлю дорогого автомобіля, антикваріату, вдосконалення зовнішності чи благодійність.
Відповісти на запитання Лабораторії можна за лінком: http://seminars.unian.net.