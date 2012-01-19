На що б українці витратили гроші, виграні в лотерею (опитування)

Більшість українців виграні в лотерею гроші витратили б на дорогу нерухомість у центрі міста.

Про це свідчать результати опитування інтернет-користувачів, проведеного Лабораторією “Зроби себе сам”, що діє в інформаційному агентстві УНІАН.

Згідно із результатами опитування, 28,6% людей витратили б більшу частину виграних грошей на елітну нерухомість в центрі міста.

По 21,4% респондентів вказали, що на ці гроші здійснили б навколосвітню подорож або ж здійснили свої найзаповітніші мрії.

14,3% придбали б будинок і перебралися у передмістя.

По 7,1% опитаних направити б кошти на здобуття ще однієї вищої освіти або ж на вищу освіту для своїх дітей.

Водночас ніхто з опитаних не витратив би більшість виграних грошей на купівлю дорогого автомобіля, антикваріату, вдосконалення зовнішності чи благодійність.

Відповісти на запитання Лабораторії можна за лінком: http://seminars.unian.net.