Джип розбив будку ДАІ (фото)

Несподівано закінчилося нічне чергування двох співробітників автоінспекції з Білої Церкви. Біля шостої ранку в їх контрольний пункт (засклену будку) на в`їзді в місто влетів джип «Субару».

- Ми сиділи, спокійно спілкувалися, - розповідають інспектори Володимир Цимбалюк і Тарас Стрілецький. - Раптом на дорозі з`явилася машина, яка мчалася на великій швидкості. Перед постом вона повернула вбік, знесла шлагбаум і ліхтарний стовп, після чого врізалася в наш контрольний пункт...

У будці ДАІ вилетіло все скло, металеві стіни зім`ялися. Постові ж, на щастя, вчасно встигли вискочити. Джип-лихач після зіткнення спалахнув. Даішники, побачивши, що в салоні двоє людей, кинулися на допомогу. Побоюючись, що автомобіль може вибухнути, постові перенесли подалі водія і пасажира, а потім викликали пожежників, «швидку» і почали гасити вогонь. Незабаром їм на допомогу приїхали рятувальники. Джип згорів майже дотла, а двох чоловіків з автомобіля з серйозними травмами відвезли в лікарню. Міліціонери не постраждали.

"Комсомольская правда в Украине"