ЗМІ: за кордон виїхали близько 6,6 млн. українців

Україна знаходиться в десятці країн світу - лідерів із міграції. Про це пише журнал Weekly.ua.

За інформацією видання, українців, які розбрелися по планеті, зараз близько 6,6 млн. осіб, натомість наша країна прийняла 5 млн. осіб. Під мігрантами маються на увазі люди, які не народилися на території тієї країни, на якій проживають.

Згідно з доповіддю Світового банку «Міграція й грошові перекази» в 2011 році, основні країни, до яких іммігрували громадяни України, це – Росія, Польща, США, Казахстан, Ізраїль, Німеччина, Молдова, Італія, Білорусь, Іспанія.

В Україну їхали з Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Азербайджану, Грузії, Вірменії, Таджикистану, Киргизії.

За 2010 рік, мігранти перевели в Україну близько 5,3 млрд. доларів. Загалом же тенденція така, що в Україну приходить грошей у 25 разів більше, ніж йде з країни.

У 2010 році світовий обсяг міжнародних грошових переказів, за даними Світового банку, становив понад 440 млрд. доларів. Із цієї суми 325 млрд. доларів надійшло до країн, що розвиваються, – на 6% більше, ніж у 2009 році. Вважається, що реальна цифра переказів набагато вища.

За обсягом грошових переказів, що відправляються з країни, з великим відривом лідирують США (48 млрд. дол.). Далі - Саудівська Аравія, Швейцарія та Росія.

Нагадаємо, 16 грудня 2011 року на прес-конференції в Києві експерт із питань трудової міграції Тетяна ПЕТРОВА заявила, що за кордоном зараз працюють близько 3 мільйонів українських мігрантів. За її словами, зовнішніми причинами трудової міграції українців є ємний ринок праці країн Заходу та Росії, а також приваблива матеріальна оцінка трудової діяльності українських мігрантів.

Вона зазначила, що кількість безробітних в Україні сьогодні становить 1,8 млн. осіб або 8,1% від економічно активного населення, а чисельність зайнятого населення – 20,2 млн. осіб. За її словами, 3 млн. українських мігрантів щорічно привозять в Україну близько 7 млрд. доларів.