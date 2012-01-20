14-річного ґвалтівника відправили на примусове лікування

У Краматорську Донецької області 14-річного ґвалтівника малолітніх дітей суд відправив на примусове лікування.

Про це повідомляє сайт «Новини Краматорська».

У середині липня 2011 року до міліції звернулися три жительки одного з селищ старої частини міста із заявою, що впродовж місяця 14-річний сусід вступав у статевий зв`язок з їхніми малолітніми дітьми. Жертвами стали дві чотирирічних і дві семирічних дитини.

Після проведення низки слідчих заходів вину підлітка було повністю доведено. Стосовно нього було порушено кримінальну справу, але судово-психіатрична експертиза підтвердила психічні відхилення в його здоров`ї.

Тому суд вирішив, що підліток потребує примусової госпіталізації до психіатричної установи з посиленим наглядом.