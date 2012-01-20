Голова молодіжної організації звинуватив міліціонерів у викраденні й катуванні

Сьогодні близько 16.00 в Луганську був побитий правозахисник, голова молодіжної організації «ФЕРУМ», заступник голови громадської організації «Інститут Адвокасі», журналіст інтернет-видання molod-news.com.ua Іван ЖЕВЕДЬ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар «ФЕРУМа» Ганна КІРСАНОВА.

Як розповів сам І.ЖЕВЕДЬ, він вийшов з дому, щоб сходити в аптеку. А, вийшовши з аптеки, побачив двох співробітників правоохоронних органів, які зажадали від нього пред’явити документи і, погрожуючи розправою без будь яких пояснень, стали вимагати, щоб він сів до машини і проїхав із ними у Жовтневий райвідділ міліції.

Але в міліцію його не відвезли, а повезли на околицю міста – в район клубу «Колізей» і ринку «Околиця».

Там, за словами І.ЖЕВЕДЯ, міліціонери сказали йому, що він підозрюється в якійсь кримінальній справі, і почали розпитувати про останні акції, проведені активістом у рамках громадської діяльності. При цьому йому погрожували розправою. Не встигнувши відповісти, І.ЖЕВЕДЬ отримав два удари по печінці, один – в обличчя і впав. Після цього правоохоронці вистрілили у І.ЖЕВЕДЯ (як вважає потерпілий, швидше за все, з метою морального тиску на нього і залякування), куля пролетіла у декількох см. від його ноги, злегка зачепивши одяг.

Міліціонери відібрали у активіста телефон, переглянули в ньому список контактів, кинули телефон на землю і поїхали, залишивши І.ЖЕВЕДЯ на околиці міста.

Потерпілий одразу зателефонував начальникові відділу зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяні ПОГУКАЙ і розповів про інцидент.

У коментарі УНІАН Т.ПОГУКАЙ підтвердила слова І.ЖЕВЕДЯ про те, що трапилося, і повідомила, що на місце події відразу ж була відіслана міліцейська машина, голову «ФЕРУМа» привезли до Жовтневого РВВС, де він написав заяву про те, що трапилося.

Також, за її словами, потерпілий перебуває у шоковому стані, він довго описував зовнішній вигляд двох невідомих, назвав прізвище одного із нібито міліціонерів (співробітник із таким прізвищем дійсно є в міліції), однак під час упізнання заявив, що це не той співробітник, і що номер машини він не запам'ятав.

Крім того, Т.ПОГУКАЙ додала, що слідча група займається пошуком гільзи на місці події.

Близько 20.00 А.КІРСАНОВА повідомила кореспондентові УНІАН про те, що І.ЖЕВЕДЬ вийшов із РВВС і вони прямують до судмедексперта для зняття побоїв, а завтра подадуть заяву до прокуратури.