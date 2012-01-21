Україна відхилила ультиматум Угорщини

Вперше за 18 років між Україною та Угорщиною не підписано протокол щодо прав національних меншин через вимогу угорців створити на Закарпатті Притисянський адміністративний район з компактним проживанням угорців. Україна відмовилась виконувати ультиматум, повідомляє ZN,ua.

На засіданні Змішаної угорсько-української міжурядової комісії з питань забезпечення прав національних меншин не було підписано протокол через вимоги угорської сторони, щодо створення на Закарпатті Притисянського адміністративного району з компактним проживанням угорців.

Першого дня засідання тривало до другої години ночі. Українська сторона постійно відчувала на собі пресинг угорців. Представник України попередив, що коли питання не обговорюватимуться зважено, українська делегація залишить залу засідань.

«Ми пояснили, що Закарпаття — багатонаціональний край, тому ставлення влади буде однаковим до всіх представлених у ньому меншин, без жодних преференцій. На жаль, цих позицій не поділяють наші угорські колеги, компромісу досягнуто не було», — заявив заступник голови Закарпатської ОДА Іван Качур, який брав участь у міжурядовій комісії.