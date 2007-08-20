Укрзалізниця вважає винними у фосфорній аварії казахів

Аварія поїзду з фосфором у Львівській області сталася через порушення правил вантаження фосфору вантажовідправником – «Казфосфатом» і порушення конструкції цистерн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК з посиланням на результати розслідування, проведеного незалежною експертною групою Дніпропетровського інституту залізничного транспорту.

За словами В.КОЗАКА, в результаті розслідування було встановлено, що причиною сходження з рейок складу з жовтим фосфором став незадовільний технічний стан 2-го візка 10-ї по ходу поїзду цистерни. «За результатами експертизи, в аварійному візку були виявлені гранично допустимі норми зношення деталей», - уточнив В.КОЗАК.

Другою причиною аварії, за словами гендиректора «Укрзалізниці», стало порушення правил вантаження фосфору вантажовідправником. «Експертна група пиявила, що висота запобіжного шару води в аварійній цистерні не перевищувала 31 см. Водночас, влітку і при температурі до 40 градусів рівень води має бути не менше 50 см», - уточнив В.КОЗАК. В результаті, за даними гендиректора «Укрзалізниці», було встановлено, що «недостатній шар води призвів до оплавлення фосфору по внутрішніх стінках цистерни, що при коливанні вантажу в дорозі призвело до збільшення внутрішнього тиску і внаслідок чого серйозно збільшилося поперечне коливання цистерни, що і стало причиною сходження аварійної цистерни із залізничної колії».

Як зазначив В.КОЗАК, «сьогодні-завтра казахська сторона визначиться з відповіддю щодо результатів експертизи, проведеної українською експертною групою. Документи за результатами експертизи передані нами казахській стороні», - повідомив В.КОЗАК.

При цьому він уточнив, що якщо «Казфосфат» не погодиться з висновками українських експертів, він матиме право залучити незалежного експерта для додаткової експертизи. «Проте я вважаю, що, вивчивши наші аргументи, «Казфосфат» цього робити не буде», - сказав В.КОЗАК.

Він також повідомив, що вантаж фосфору, що належить «Казфосфату», було застраховано голландськими страховими компаніями.

В.КОЗАК зазначив, що зараз «Укрзалізниця» спільно з Міністерством охорони навколишнього природного середовища підраховує збитки, понесені українською стороною. «Природно, що всі збитки будуть компенсовані «Казфосфатом»», - додав керівник «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів сталася аварія вантажного поїзду. Поїзд складався з 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна з жовтим фосфором. В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 із яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, до зони ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Наслідки аварії було ліквідовані 27 липня.